Minaccia il rivale con una pistola:  pensionato in cella 

Era entrato in un circolo privato di Nuraminis con in un mano una pistola che aveva puntato contro un rivale: «Ti ammazzo». Il motivo: futile secondo gli inquirenti. Poi era stato disarmato con una bastonata ed era scappato: ieri i carabinieri della stazione di Nuraminis hanno accompagnato in carcere Paolo Succa, pensionato di 67 anni su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cagliari. Le accuse a suo carico sono minaccia aggravata, detenzione abusiva di armi e munizioni, con l’aggravante di aver utilizzato un’arma priva di matricola e detenuta illegalmente.

Il fatto è accaduto venti giorni fa. Il blitz di Paolo Succa è avvenuto mentre nel circolo privato frequentato in quel momento da numerose persone. Succa aveva minacciato un agricoltore accusandolo di aver investito con un’auto il suo cane. Il contadino con un colpo di bastone era riuscito a disarmare Succa, che si è dato alla fuga. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato (e messo sotto sequestro) la pistola, che è risultata priva di matricola, e hanno raccolto la denuncia del contadino contro il quale era stata puntata.

Le attività investigative dei carabinieri della Compagnia di Sanluri, guidati dal maggiore Nadia Gioviale, sono proseguite anche grazie all’acquisizione e all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno fornito ulteriori riscontri utili alla ricostruzione dei fatti. La Procura ha chiesto la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere: da ieri Paolo Succa è rinchiuso a Uta in attesa del processo. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA