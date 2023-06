Minaccia il padre e irrompe in casa armato di coltello 

Si era convinto che il padre avesse intrapreso una relazione con la sua fidanzata e, per questo motivo, è corso a casa dell’uomo, a Decimomannu, con l’idea di farsi giustizia. Un giovane di Guspini – a cui poi sono stati diagnosticati dei problemi psichiatrici – è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Decimo per violazione di domicilio aggravata dall’uso del coltello. Davanti al giudice, in udienza di convalida, ha raccontato che la ragazza gli aveva confidato di avere una relazione clandestina con suo padre e di essere andato a casa del genitore con l’intenzione di chiedere chiarimenti.

Nessuna misura cautelare è stata applicata, ma tornato a casa il ragazzo è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e ricoverato in psichiatria. I carabinieri hanno escluso che il padre e la fidanzata abbiano mai avuto intese, ma si sarebbe trattato di una psicosi legata ad un litigio con la giovane.

