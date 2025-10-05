Minaccia il padre con un coltello 

Ha minacciato il padre sessantacinquenne con un coltello e gli ha sferrato un pugno in faccia. Per questo un trentacinquenne di Ballao, Alessandro Cappai, è stato arrestato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri della stazione di Armungia con i colleghi del Radiomobile della compagnia di San Vito sono intervenuti a seguiti di una telefonata al 112: un passante era stato allarmato dalle urla provenienti dalla casa dove abita la famiglia di Francesco Cappai, operaio inquesti giorni impegnato nei cantieri comunali.

Arrivati sul posto i militari hanno trovato il responsabile in stato di agitazione. Francesco Cappai, soccorsi dal personale sanitario, ha riportato fortunatamente lievissime lesioni.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito in carcere a Uta in attesa dell’udienza per la convalida fissata per stamattina. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA