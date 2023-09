Minaccia i rivali  con un coltello, 28enne denunciato 

È stato denunciato per minaccia aggravata e porto di coltello il 28enne di origine marocchina che giovedì notte è stato protagonista insieme ad altri ragazzi di una movimentata lite. L’episodio è avvenuto in piazza Mariano intorno alle 22 di giovedì: secondo quanto riferito dall’extracomunitario, quattro ragazzi avrebbero cercato di portargli via le buste della spesa. Lui sarebbe riuscito a divincolarsi e ad arrivare a casa sua; posati sacchetti, ha impugnato un coltello da cucina e sarebbe tornato in piazza. Nel frattempo tre dei presunti aggressori sono scappati, ne è rimasto uno (un 33enne originario di Cabras) che è stato minacciato dal marocchino. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri, allertati da alcuni passanti che avevano assistito alla lite, ha evitato che la situazione potesse degenerasse ulteriormente.

Ieri mattina in caserma sono stati sentiti diversi testimoni, l’episodio è stato ricostruito e alla fine degli accertamenti è scattata la denuncia per il cittadino di origine marocchina. Solo tre giorni fa in città, in via Cagliari, c’era stata una lite accesa fra due donne. ( v.p. )

