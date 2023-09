Minaccia i passanti con un’ascia 

Momenti di paura a Mamoiada in concomitanza con la manifestazione in piazza Dantzas. Un sessantenne, in evidente stato di alterazione, sabato notte, armato di un’ascia ha iniziato a minacciare i passanti. Ha continuato anche all’arrivo dei carabinieri: dopo aver posato a terra l’arma, l’ha poi ripresa. I militari per riuscire a fermare l’uomo (F. S. le sue iniziali), evitando che qualcuno si potesse ferire gravemente, hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino. Per lui è scattato l’arresto, con l’accusa di porto abusivo di arma bianca, resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Arresto convalidato dal giudice del Tribunale di Nuoro, che gli ha inflitto l’obbligo di dimora.

Paura

L’allarme è scattato sabato notte. In piazza e per le vie del paese a tarda sera a Mamoiada c’erano ancora tantissime persone impegnate in una giornata di festa grazie alla riuscitissima manifestazione Dantzas, che dopo aver fatto tappa a Nuoro il giorno prima, nel paese delle maschere ha richiamato numerosi visitatori nel weekend. Poco lontano dal campetto sportivo dove tantissime persone danzavano a ritmo sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione, impegnati in un servizio di perlustrazione. I militari hanno trovato il sessantenne che si aggirava per le vie del centro del paese brandendo un’ascia e minacciando le persone che incontrava.

Resa al peperoncino

All’arrivo della pattuglia l’uomo è fuggito riuscendo a barricarsi all’interno del garage della sua abitazione poco distante. Ad un primo invito dei militari ad uscire, ha inizialmente lanciato a terra l’arma in segno di resa. Tutto finito? Nemmeno per segno. Un attimo dopo l’uomo si è buttato nuovamente sull’arma e una volta afferrata si è avventato verso i militari. La reazione dei carabinieri è stata quasi da manuale: per bloccarlo, ammanettarlo e renderlo inoffensivo evitando che qualcuno potesse farsi seriamente male hanno dovuto ricorrere all’uso dello spray al peperoncino.

Il provvedimento

Una volta fermato, il 60enne è stato portato in camera di sicurezza in attesa della direttissima che si è celebrata il giorno successivo.

L’autorità giudiziaria ha convalido l’arresto sottoponendo la persona all’obbligo di dimora con prescrizioni.

