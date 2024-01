Minaccia i genitori con un coltello 

Armato di un coltello ha minacciato di morte i genitori nella prima mattina dell’anno. Con questa accusa Alessio Daga, diciottenne di Gonnosfanadiga, è stato arrestato dai carabinieri e accompagnato al carcere di Uta.

L’aggressione

La richiesta d’aiuto al 112 dall’abitazione di via Michelangelo Buonarroti è partita poco dopo le nove: Mario Daga e la moglie Giovanna Ortu hanno dato l’allarme raccontando di essere sotto la minaccia del figlio. In pochi minuti una pattuglia dei carabinieri è arrivata nell’abitazione di famiglia ma il giovane, vedendo i carabinieri, se la sarebbe presa anche con loro lanciando oggetti e colpendoli con calci e pugni. Mentre i due carabinieri cercavano di riportare la situazione alla calma, in via Buonarroti è arrivata anche un’auto del nucleo radiomobile della compagnia al comando del capitano Francesco Capula. A quel punto Alessio Daga è stato immobilizzato e sul posto è intervenuto il personale del 118 di Guspini che ha soccorso i militari feriti e li ha accompagnati alla guardia medica dove i dottori hanno assegnato loro una prognosi di 21 e 10 giorni. Nel frattempo, in casa Daga è scattata la perquisizione che ha portato al sequestro di un coltello con una lama da 14 centimetri che, in base alle accuse, sarebbe quello utilizzato dal giovane disoccupato per aggredire il padre e la madre. Non solo, perché i militari hanno ritrovato anche 48 munizioni calibro 9 che sotto state poste sotto sequestro.

Dopo aver sbrigato le procedure di rito della caserma del paese e la formalizzazione della denuncia da parte dei genitori, il diciottenne è stato accompagnato al carcere di Uta su disposizione del pm di turno.

