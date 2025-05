Minaccia gli agenti durante un controllo, 51enne finisce in manette 

Avrebbe aggredito gli agenti della Polizia che lo avevano fermato dopo che al volante della sua auto aveva danneggiato alcuni veicoli in sosta. Insulti e minacce che sono costate caro ad Alessandro Cadelano, 51enne residente a Quartucciu: i poliziotti lo hanno infatti bloccato e ammanettato per resistenza. Ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Murreli, è comparso davanti al Tribunale di Cagliari per la direttissima: il giudice Giampiero Sanna ha convalidato l’arresto ma l’ha rimesso in libertà in attesa del processo la cui udienza è stata rinviata al 16 maggio. Il pm Rita Cariello aveva invece chiesto la misura degli arresti domiciliari.

Il fatto risale al 10 maggio quando il 51enne – stando alla ricostruzione fatta dalla Procura – è stato fermato a Quartu dopo aver danneggiato alcune auto in sosta. Secondo gli agenti era visibilmente ubriaco. Così lo hanno invitato a scendere dalla sua auto ma lui si è rifiutato. I poliziotti a quel punto hanno cercato di farlo uscire riuscendoci a fatica. A quel punto Cadelano avrebbe sferrato calci e inveito contro gli agenti insultandoli e minacciandoli pesantemente.

