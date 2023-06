Minaccia e aggredisce i carabinieri,  fermato col taser 

È stato bloccato dai carabinieri con il taser e poi denunciato a piede libero per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Un 30enne di Sestu è finito nei guai sabato sera in via Baylle, dopo l’intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile chiamata da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un gruppo di ragazzi che creava disturbo ai passanti e ai clienti dei locali.

Una volta arrivati i militari, quando la situazione sembrava tornata alla normalità, uno dei giovani si è però avvicinato alla pattuglia e ha sputato all’auto di servizio, minacciando i carabinieri. Questi hanno prima cercato di bloccarlo con lo spray urticante in dotazione, ma il ragazzo ha cercato più volte di colpirli. Da qui la decisione di utilizzare il taser che ha permesso di paralizzarlo e portarlo via in auto. Quando stavano per andare via, poi, un cittadino straniero si è sdraiato sul cofano del mezzo, per impedire che partissero. Il conducente della gazzella è però riuscito, con una manovra, a lasciare la zona senza che nessuno si ferisse. Informata la pm di turno, Rita Cariello, ha disposto che il 30enne venisse denunciato a piede libero.

