Minaccia di sfigurare con l’acido l’ex fidanzata: arrestato 

NAPOLI. Anche trenta telefonate al giorno per gridarle che l’avrebbe sfigurata, che l’avrebbe scannata e che era disposto a farsi anche trent’anni di carcere. È uscita da un vero e proprio inferno la donna di Ercolano a cui l’ex aveva reso la vita un incubo. Il suo persecutore, un 36enne pregiudicato, è finito in carcere con l’accusa di stalking. Secondo l’accusa l’uomo in un primo momento ha inviato messaggi sul cellulare della donna e le si è presentato sotto casa. Dopo i continui rifiuti l’ha minacciata di morte e, in più occasioni, anche di sfigurarle il viso con l’acido, fino a pedinarla in ore notturne e a danneggiarle l’auto.

Dopo i primi atteggiamenti persecutori sembrava aver cambiato atteggiamento e aveva rassicurato l’ex, dicendole che di lì in poi si sarebbe comportato in modo civile. Ma dopo appena un paio di settimane si è presentato completamente ubriaco per invitarla a uscire con lui. Davanti al rifiuto si è trasformato in una furia e l’ha colpita ripetutamente, impugnando le chiavi dell’auto, provocandole vasti lividi in diverse parti del corpo. L’ultima aggressione risale ad appena qualche giorno fa, il 19 novembre, quando dopo averla pedinata le ha frantumato il parabrezza dell’auto. Cinque giorni prima le aveva detto che i suoi problemi giudiziari con la ex moglie erano terminati e quindi ora aveva tutto il tempo di dedicarsi a lei: «Non dormirò la notte per stare appresso a te».

A Bari invece è finita in carcere una donna, che secondo gli investigatori ha ordinato il pestaggio del suo ex marito dopo averlo visto in compagnia di un’altra donna. Con lei, anche loro accusati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, sono finiti i cinque che hanno aggredito l’uomo, accoltellandolo e pestandolo. L’uomo è stato salvato a un intervento chirurgico di estrema urgenza.

