Minaccia di morte moglie e figlia: 31enne finisce in carcere 

Carabinieri e agenti del commissariato di polizia sono stati mobilitati all’alba di ieri per bloccare un 31enne di origini tunisine che avrebbe tentato di aggredire la moglie ospitata con lui in una struttura cittadina. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, minaccia grave e resistenza a pubblico ufficiale.

La richiesta di aiuto è giunta alla Centrale operativa dei carabinieri di Quartu attorno alle 4.30. Alcuni ospiti avevano sentito delle urla provenire da una camera. L’uomo, in preda a un violento scatto d’ira, avrebbe sfondato la porta dietro la quale la moglie ventinovenne e la figlia piccola avevano cercato rifugio dopo precedenti episodi di violenza domestica.

I militari sono arrivati in pochi minuti, trovando l’aggressore mentre minacciava di morte la moglie. Alla vista dei carabinieri e degli agenti del commissariato, il tunisino avrebbe reagito con calci e pugni ingaggiando una colluttazione conclusa con il fermo. L’uomo è stato sedato e accompagnato in ambulanza al Policlinico di Monserrato prima di essere trasferito al carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

