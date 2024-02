Minaccia di morte la sorella, disoccupato finisce in cella 

Ha strattonato la sorella, con la quale divide l’abitazione dei genitori scomparsi, minacciandola di morte. Per questi motivi, un 57enne cagliaritano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Ora è stato rinchiuso in una cella del carcere di Uta.

Serarata movimentata domenica nel quartiere Cep. Al numero unico di emergenza 112 è arrivata una chiamata da una donna che chiedeva aiuto per gli atteggiamenti intimidatori del familiare.

Giunta sul posto, una pattuglia di Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia del capoluogo cerca di calmare gli animi, ma neanche la presenza delle divise fa desistere l’uomo che, anziché placarsi, continua a minacciare di morte incurante della figlia convivente della donna, una trentaduenne residente a Capoterra e del nipote di sette anni.

I militari hanno anche verbalizzato che il 57enne, al culmine della lite, prima dell’arrivo della pattuglia, avesse tirato i capelli alla sorella.

La vittima ha anche riferito di aver subito nel tempo ripetuti gravi maltrattamenti da parte del fratello, già querelato per condotte analoghe il 30 maggio scorso. Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto e di quanto constatato dai militari, l'arrestato dalla caserma di via Nuoro è stato condotto nella casa circondariale di Uta, così come concordato con la Procura della repubblica del Tribunale di Cagliari.

