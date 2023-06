Minaccia di morte la ex: in cella 

La chiamata con la richiesta d’aiuto di una donna, l’intervento in un’abitazione a Stampace e un uomo, chiuso in camera da letto, con un coltello sul comodino, che fino a poco prima aveva minacciato di morte l’ex compagna davanti ai figli minorenni. I carabinieri, in piena notte, hanno gestito la difficile situazione perché il 42enne, conosciuto per diversi suoi precedenti, completamente ubriaco, ha minacciato anche loro. Alla fine, quando ha tentato l’aggressione, i carabinieri non hanno potuto far altro che stordirlo con il taser e ammanettarlo. Accompagnato nelle camere di sicurezza come disposto dal magistrato di turno, ieri mattina è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa. L’uomo aspetterà la prossima udienza in carcere a Uta.

L’incursione

Sul perché il 42enne si trovasse in casa della ex sono ancora in corso gli accertamenti. In piena notte è arrivata la chiamata al 112 con la richiesta d’aiuto da parte della donna, spaventata per gli atteggiamenti del disoccupato. I militari hanno accertato che l’uomo fino a poco prima aveva minacciato pesantemente, anche di morte, la donna, una quarantunenne. Urla e parole, fino a sfiorare l’aggressione. Tutto davanti ai due figli minorenni. Poi si è diretto in camera, sedendosi sul letto.

Coltello e taser

I carabinieri lo hanno trovato lì. In stato confusionale, molto agitato e con il coltello a portata di mano, poggiato sul comodino. Che lo abbia usato anche per le minacce alla donna è ancora da verificare. Alla vista dei militari ha perso definitivamente il controllo. Li ha minacciati, avvicinandosi per aggredirli. E avendo il coltello molto vicino, i carabinieri della stazione di Stampace e i colleghi del Nucleo radiomobile della compagnia hanno utilizzato il taser, la pistola a impulsi elettrici, per bloccarlo.

I precedenti

Ci è voluto un po’ per concludere l’intervento, garantendo la sicurezza della donna e dei due minorenni, spaventati e sotto choc. Il disoccupato (non pubblichiamo il nome a tutela della vittima e dei figli) è stato accompagnato nella caserma di via Nuoro perché accusato di maltrattamenti in famiglia. Sono emersi anche i precedenti dell’uomo, uno molto simile avvenuto nell’ottobre del 2021.

