VaiOnline
Sassari.
20 novembre 2025 alle 00:32

Minaccia di far esplodere la casa, paura in centro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Panico ieri in centro storico. In via Santa Elisabetta, a pochi metri da Corte Santa Maria, le urla di un 60enne hanno destato allarme: “Mi faccio saltare in aria! Do fuoco alle bombole di gas!” Grida che provenivano da uno stabile di tre piani della strada e che hanno portato ad allertare subito la polizia di Stato e i vigili del fuoco. La zona è popolosa e, oltretutto, presenta diverse attività commerciali. Il rischio era che ci potessero conseguenze serie per i passanti e i residenti dell’area. Ma quando i pompieri sono arrivati sul posto, insieme agli agenti delle Volanti, e hanno percorso gli scalini che portavano al primo piano non hanno trovato nessuno nell’appartamento. I pompieri hanno preso le due bombole presenti nella casa, le hanno messe in sicurezza e poi portate fuori dall’immobile. Intanto la polizia ha cominciato le ricerche dell’uomo, scovandolo alcune ore più tardi. Per lui è scattata la denuncia per procurato allarme. Resta ignoto il motivo che ha condotto il 60enne a minacciare la deflagrazione, e di lui si sa soltanto che è sposato con una donna con cui però non vivrebbe da anni. Proprio quest’ultima è stata la prima rintracciata dagli agenti per avere notizie, ma lei ha riferito di non vedere più l’uomo. Le chiamate al cellulare sono state diverse senza ricevere alcuna risposta e la preoccupazione è aumentata fino al suo ritrovamento. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sant’Elia, i dannati dell’ecocentro «Servizio da organizzare meglio»

Troppe file, gli operatori replicano: «Per molti questa è una discarica» 
Sara Marci
la polemica

Aree militari, maggioranza in allarme

«Via le competenze regionali»: Giunta e M5S contro una proposta di legge nazionale 
Giuseppe Meloni
Nota interna del commissario Mario Palermo

Sospesi i ricoveri all’Aou di Sassari: solo interventi urgenti

Basta l’influenza anticipata per mandare in tilt il sistema 
Emanuele Floris
L’emergenza

Carlo Felice, ritardi e ingorghi

Nuraminis, un’ora per percorrere un tratto di dieci chilometri 
Ignazio Pillosu
Scontro fra Palazzi

Meloni al Colle, tregua in 20 minuti

La Cei chiede «fair play», poi FdI e Quirinale assicurano: caso chiuso 
Orrore a Nola

Uccide la sorella e la mostra alla madre

Inquadra il corpo in videochiamata mentre aspetta l’arrivo dei carabinieri 