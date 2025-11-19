Minaccia di far esplodere la casa, paura in centro 

Panico ieri in centro storico. In via Santa Elisabetta, a pochi metri da Corte Santa Maria, le urla di un 60enne hanno destato allarme: “Mi faccio saltare in aria! Do fuoco alle bombole di gas!” Grida che provenivano da uno stabile di tre piani della strada e che hanno portato ad allertare subito la polizia di Stato e i vigili del fuoco. La zona è popolosa e, oltretutto, presenta diverse attività commerciali. Il rischio era che ci potessero conseguenze serie per i passanti e i residenti dell’area. Ma quando i pompieri sono arrivati sul posto, insieme agli agenti delle Volanti, e hanno percorso gli scalini che portavano al primo piano non hanno trovato nessuno nell’appartamento. I pompieri hanno preso le due bombole presenti nella casa, le hanno messe in sicurezza e poi portate fuori dall’immobile. Intanto la polizia ha cominciato le ricerche dell’uomo, scovandolo alcune ore più tardi. Per lui è scattata la denuncia per procurato allarme. Resta ignoto il motivo che ha condotto il 60enne a minacciare la deflagrazione, e di lui si sa soltanto che è sposato con una donna con cui però non vivrebbe da anni. Proprio quest’ultima è stata la prima rintracciata dagli agenti per avere notizie, ma lei ha riferito di non vedere più l’uomo. Le chiamate al cellulare sono state diverse senza ricevere alcuna risposta e la preoccupazione è aumentata fino al suo ritrovamento. (e.fl.)

