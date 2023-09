Minaccia di cicloni anche nell’Isola ma il rischio alto sarà in autunno 

La devastazione portata in Libia dal ciclone tropicale Daniel, figlio dell’ex uragano Margot poi declassato, è sugli schermi di tutte le tv, nei telegiornali. Così come le immagini, di pochi mesi fa, della Romagna sommersa dall’acqua. E noi in Sardegna, che siamo proprio in mezzo a un triangolo di furia meteorologica, che cosa rischiamo? E soprattutto, quanto la rischiamo? Diciamolo subito: in quel che resta del mese di settembre praticamente nulla, ma non sarà lo stesso in autunno, perché le possibilità di eventi estremi saranno molte di più.

Attenti all’autunno

«Alluvioni e nubifragi saranno estremamente probabili», corruga la fronte Alessandro Gallo, meteorologo di Meteo Network Sardegna dopo un’intera carriera nell’Aeronautica militare, a Elmas e a Decimomannu, «la Sardegna non è affatto al riparo dagli eventi meteo violenti». Questo, anche se i pericoli veri li rischiamo sempre in autunno, non ora. Siamo in mezzo a un triangolo di maltempo che inizia nel Portogallo, prosegue per Marocco-Algeria, Sicilia e Calabria e con il terzo vertice in Toscana e Liguria, soprattutto quest’ultima.

«Non rilassiamoci»

D’altra parte, riconosce lo stesso Gallo, l’intera Italia e non solo la nostra Isola è a rischio di eventi meteo estremi. «La nascita dei cicloni, che si chiama ciclogenesi, nel Mediterraneo non è occasionale. La saccatura, che spesso si verifica nel nord-ovest dell’Oceano Atlantico, soprattutto se è in dinamica a cavallo delle stagioni avvia un processo fisico». A quel punto entrano in gioco le variabili dalla Liguria al Tirreno centrale e fino al settore sud della Penisola, e il meteorologo cagliaritano riassume quelle attuali: «Calore latente nel Mediterraneo, un certo tipo di orografia» e quindi la presenza delle montagne, «e umidità: sono fattori fondamentali per la dinamica di un vortice depressionario». L’esempio, purtroppo, ce l’abbiamo in casa: il 18 novembre di dieci anni fa il ciclone Cleopatra uccise nove persone in Gallura, e poi c’è il più recente caso di Bitti. La situazione era identica. «Può ancora succedere, può sempre succedere», sospira Gallo: impossibile prevederlo, «ma le pre condizioni ci sono tutte». Anche perché l’Anticiclone delle Azzorre, che fino a qualche decennio fa faceva le estati, è quasi scomparso ed è stato sostituito da quelli nordafricani, molto umidi.

Perché si rischia

Eccola, la situazione che mette a rischio la Sardegna, a partire dai 24,6 gradi di temperatura del mare nel Golfo degli Angeli, per proseguire con le temperature costantemente al di sopra della media stagionale, in quest’estate da record statistici. «Tutto questo», spiega il meteorologo cagliaritano, «è un distributore di energia e umidità sempre aperto nel bassi strati dell’atmosfera, quindi una miccia in grado accendersi alla prima incursione di aria fredda in quota». È dai quei tipi di incontri, che nascono i nubifragi che ora va di moda chiamare “bombe d’acqua”.

Quanto si rischia

Il fatto è che, in questo periodo, l’Isola è una zona meteorologica di confine: da ovest aria fredda dall’Atlantico, da est aria calda e umida dall’Africa. «Il Mediterraneo di fatto è una miccia che si accenderà alla prima incursione dell’aria fredda in quota», dice Gallo. E di solito accade tra ottobre, novembre e dicembre particolarmente in Gallura, «dove rimane sempre una base ciclonica con Tlc» (Tropical Like Ciclone, cioè ciclone con le caratteristiche di quelli tropicali) «che sono veloci e provocano danni, venti oltre i 130 chilometri orari e nubifragi in grado di scaricare a terra 300 millimetri d’acqua in dodici ore». E allora sono dolori e morte, com’era accaduto anche a Capoterra.

Caldo africano

Le temperature altissime c’entrano molto, con tutto questo: in Sardegna, fa notare il meteorologo, «quest’estate abbiamo sfiorato, e forse anche superato, i 50 gradi». Alla faccia di chi dice con il sorrisetto ironico che d’estate fa caldo. Ma non questo, statistiche alla mano. E «alla base di tutto», aggiunge Gallo, «c’è il cambiamento climatico», con buona pace dei negazionisti. Non a caso, abbiamo i quasi inediti 39 gradi a metà settembre.

