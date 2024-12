Minaccia con un coltello due ragazzi 

Una discussione tra un uomo e una donna, un po’ troppo accesa, ha spinto due giovani a intervenire. Un’intrusione non gradita: la donna ha provato anche ad usare le mani, mentre l’uomo ha afferrato un coltello usandolo per le minacce. Alla scena, avvenuta nella notte tra mercoledì e ieri nel corso Vittorio Emanuele, hanno assistito alcune persone: immediata la chiamata al 112 e l’intervento dei carabinieri della stazione di Stampace. Alla fine degli accertamenti, l’uomo, un 33enne cagliaritano, è stato denunciato per porto di armi atti ad offendere.

Gli stessi militari hanno ricostruito quanto accaduto sulla base del racconto dei due giovani aggrediti e minacciati, che sarebbe stato confermato anche da alcuni testimoni. I due hanno notato una discussione accesa tra il 33enne e una donna. Temendo che la situazione potesse degenerare, sono intervenuti per difendere la ragazza. Invece si sono trovati al centro di un’aggressione. La stessa donna ha colpito uno dei due all’altezza del viso (ha riportato una ferita lieve) mentre l’uomo ha mostrato un coltello per poi gettarlo via, prima dell’arrivo delle pattuglie dei carabinieri. L’arma è stata recuperata e sequestrata. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA