Minacce su Facebook, esposto al prefetto 

Il caso del post su Facebook del vicesindaco di Terralba Andrea Grussu e dei like del collega di Arcidano Guido Murtas e del consigliere regionale Emanuele Cera ora è sul tavolo del prefetto (per conoscenza l’esposto è stato inviato al ministro dell’Interno e alla Presidenza della Repubblica). Gesuino Loi, ex sindaco di Terralba non si ferma. Dopo la denuncia e il ricorso al giudice civile per chiedere di rimuovere il commento diffamatorio e minaccioso del terralbese Luca Frongia («sarebbe ora di tappare quella fogna che critica l’operato altrui, dimenticando che quando era il suo momento erano apparsi volantini che lo raffiguravano sotto forma di asino»), chiede di valutare se il comportamento di Grussu (non ha cancellato il commento) e di Murtas e Cera (per i like) «siano conformi a norme e doveri che le cariche istituzionali comportano». La vicenda è iniziata a settembre quando Grussu pubblicò la locandina della “Festa dello sport”, poi la bufera. ( v.p. )

