Minacce social alla figlia di Meloni 

«Auguro alla figlia di Giorgia Meloni la sorte della ragazza di Afragola». Il messaggio minaccioso, girato sui social e denunciato da Fratelli d'Italia su Instagram, sarebbe opera di un docente napoletano dipendente del ministero dell’Istruzione. Immediati gli accertamenti, annunciati dal ministro Giuseppe Valditara, e la solidarietà trasversale di tutta la politica alla presidente del Consiglio e a sua figlia Ginevra. La premier in un post su X scrive: «Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro che racconta un clima malato, un odio ideologico in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore. Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire».

Condanna generale

Infatti la politica si unisce nella condanna e nella solidarietà, a partire dal ministro dell'Istruzione, che ha denunciato l'accaduto e l’avvio di indagini, così come i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. E ancora, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini usano parole come «ignobile» e «orrore» per manifestare il loro sdegno insieme a quello di tutti gli altri ministri. Solidarietà da quello dell'Interno, Matteo Piantedosi, che a sua volta avrebbe subito sui social un attacco contro le figlie, come riporta “ Il Giornale”, di tenore simile: «Vedi che anche voi rubate i soldi e il cibo dei nostri figli. Quindi confermo l'augurio anche ai tuoi», avrebbe scritto l'autore del post. Fratelli d'Italia fa quadrato. Anche la sorella della premier, Arianna, non fa mancare l'affetto: «Quanto ancora dobbiamo sopportare? Fin dove dobbiamo arrivare? Rispetto a questa ignobile barbarie - scrive sui social - tutto lo sdegno possibile».

Anche l’opposizione

Un abbraccio ideale che attraversa tutto l'arco dei partiti, dalla coalizione di governo con Maurizio Lupi e Michaela Biancofiore fino agli esponenti dell'opposizione. «Incredibile dove possa arrivare l'odio politico. Prendersela con una bambina per attaccare la madre. Non si fa mai, non si deve fare. Vicinanza a Giorgia Meloni», scrive, ad esempio, Simona Malpezzi del Pd. Solidarietà anche dal senatore sardo dem, Marco Meloni: «Non dobbiamo rassegnarci a questa deriva che confonde il dissenso con la brutalità, ad una grammatica d’odio che disumanizza e avvelena lo spazio pubblico, a maggior ragione quando si trasferisce sulla sfera privata».

