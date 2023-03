Minacce scritte sul muro contro il sindaco e la Giunta 

"Sindaco Arca stai lontano dalle assunzioni o muori. Tu e giunta". Il messaggio apparso l’altra notte su un muro alla periferia di Bultei, indirizzato al primo cittadino, Daniele Arca e al suo esecutivo, ha messo in allarme il piccolo paese del Goceano. Una scritta eseguita con della vernice spray di colore rosso, con l’aggiunta di quattro croci a sottolineare il tenore della minaccia. Un chiaro atto intimidatorio che ha suscitato molta preoccupazione nella comunità. Il sindaco Arca già ieri pomeriggio ha convocato una riunione con la sua squadra di governo, mentre i carabinieri della compagnia di Bono, intervenuti sul posto, hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire ai colpevoli.

La macabra scritta è stata notata lunedì notte, dopo le 22. Chi ha agito lo ha fatto nell’oscurità, in una zona poco frequentata del paese, soprattutto a quell’ora. I militari hanno provveduto ad acquisire le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza di cui sono dotate le strade del centro, nella speranza che i responsabili possano essere stati immortalati dagli occhi elettronici mentre si dirigevano nel quartiere periferico. «Esprimo a nome mio personale e di Anci Sardegna la vicinanza umana, civile e politica al sindaco di Bultei Daniele Arca oggetto di una gravissima intimidazione la scorsa notte», scrive Emiliano Deiana, presidente dell’Anci: «Le parole non sono più sufficienti per descrivere lo stato di prostrazione con cui si amministra in questo tempo livido. Ho avuto modo di sentirlo personalmente e fargli giungere un abbraccio da parte della grande comunità degli amministratori sardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA