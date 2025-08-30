VaiOnline
Serramanna.
31 agosto 2025 alle 01:04

Minacce per le nozze in Pakistan 

Due genitori sono stati denunciati dalla figlia appena ventenne 

Volevano darla in sposa a un connazionale in Pakistan. Un matrimonio combinato dai genitori e dalla famiglia dell’aspirante consorte al quale lei, studentessa appena ventenne di Serramanna, si è ribellata con tutte le sue forze, tanto da correre in caserma e denunciare la madre e il padre ai carabinieri.

La cronaca

Sono accusati del reato di costrizione e induzione al matrimonio, Iqbal Zafar, sessantatreenne, di professione venditore ambulante nato in Pakistan che da tempo si è trasferito in Sardegna, e la moglie Bushra Khatoon, quarantasettenne pakistana, entrambi residenti in una casetta nel centro storico di Serramanna.

In base alla ricostruzione messa a verbale dai militari, la figlia Rukhsar nelle ultime settimane ha dovuto subire gravi minacce da parte dei due che avrebbero voluto obbligarla a prendere un volo diretto nel paese d’origine (anche la ragazza è nata in Pakistan ma vive fin da piccola nel paese del Medio Campidano) per prendere marito, un uomo che però Rukhsar non voleva.

E così, la ragazzi ha resistito, si è ribellata e, alla fine, con ogni probabilità temendo che le gravi minacce – di cui in seguito ha riferito ai carabinieri – potessero diventare realtà, ha fatto le valigie ed è corsa in caserma. Dopo aver formalizzato la denuncia, la ventenne ha lasciato alle proprie spalle il centro del Medio Campidano, dove aveva vissuto nell’ultimo periodo, per dirigersi altrove.

La rete

Il quadro familiare fatto emergere dalla denuncia – e che dovrà poi trovare riscontro negli accertamenti dei carabinieri della stazione di Serramanna e delle Compagnia di Sanluri – ha fatto scattare la denuncia nei confronti dei due genitori e non solo, e inoltre la ragazza è stata inserita nel protocollo previsto dal codice rosso.

Coinvolti i servizi sociali del Comune di Serramanna e il centro antiviolenza Feminas con sede a Sanluri che garantisce assistenza alle donne vittime di abusi e maltrattamenti.

