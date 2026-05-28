Minacce per il ponte di Feraxi 

Scritte minatorie nei pressi del cantiere aperto due mesi fa per la ristrutturazione del ponte che collega il paese di Muravera con la borgata di Feraxi, sul rio Corr’e Pruna. Sono comparse nei giorni scorsi e prendono di mira l’impresa che sta, appunto, eseguendo i lavori, che però sono in forte ritardo rispetto a quanto stabilito. L’atto intimidatorio è stato subito condannato dal sindaco Salvatore Piu: «Una vergogna – è il suo commento amareggiato –, in un paese come Muravera queste cose le avevamo dimenticate. Conto sull’operato delle forze dell’ordine affinché risalgano ai responsabili».

Condanna unanime anche da parte dei residenti a Feraxi, che da mesi chiedono un’accelerazione dei lavori per scongiurare una stagione turistica da flop: il ponte infatti è l’unica strada di accesso agevole verso la borgata dove ci sono tante attività commerciali, oltre che un mare selvaggio e incantevole.

Proprio i residenti mercoledì sera, nel corso di un incontro in Municipio con l’assessore ai Lavori pubblici Federico Lai, hanno chiesto spiegazioni sui ritardi e tempi certi sulla data della riapertura. L’assessore ha spiegato che «purtroppo ci sono stati degli imprevisti, perché l’impresa ha avuto difficoltà nel taglio del ponte. In questi giorni però è arrivato un nuovo macchinario e sta funzionando. Stiamo attendendo un cronoprogramma ufficiale». L’impresa, in via ufficiosa, avrebbe parlato di un mese circa per chiudere l’intervento. L’assessore Lai ha assicurato che da parte sua «ci sarà un continuo sollecito e monitoraggio del cantiere, perlomeno sino a quando resterò in carica».

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