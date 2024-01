Minacce per avere l’anestesia totale 

Doveva essere sottoposto ad una gastroscopia, ma quando ha capito che non gli avrebbero fatto l’anestesia avrebbe minacciato medici e infermieri del reparto, andando in escandescenze e avvisando che se non fosse stato sedato avrebbe distrutto tutti gli arredi dell’ambulatorio. Non solo. Ad un certo punto, secondo la ricostruzione dell’accusa, avrebbe preso una lametta minacciando i presenti che si sarebbe tagliato se non fosse stato ricoverato per essere sottoposto all’esame in stato di incoscienza.

Sarà ora la giudice del Tribunale, Simonetta Macciotta, a stabilire se Angelo Saba (32 anni) abbia commesso un reato all’interno dell’ospedale dov’era stato portato per una visita. Difeso dall’avvocato Riccardo Floris, ieri mattina l’imputato non è potuto comparire in udienza e il processo è slittato. A far esplodere la rabbia del giovane – all’epoca detenuto – sarebbe stata la pretesa di essere sottoposto ad anestesia totale per effettuare una gastroscopia. Subito dopo era esplosa l’ira del ragazzo, sino ad ipotizzare di distruggere li arredi dell’ambulatorio. Da qui la denuncia, quando avrebbe minacciato anche alcuni agenti penitenziari che l’avevano trasportato in ospedale per le visite.

