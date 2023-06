Il sindaco di Imperia Claudio Scajola è indagato per minaccia a pubblico ufficiale dalla Procura della Repubblica. Secondo l'accusa, avrebbe telefonato ad Aldo Bergaminelli, all'epoca comandante della polizia locale, per dirgli di non effettuare un sopralluogo in un terreno in cui un meccanico aveva installato, forse abusivamente, la propria officina.