Minacce in seguito all’omicidio di Giulia 

Stimolata da una rinnovata attenzione e sensibilità verso le violenze di genere dopo il clamore del femminicidio di Giulia Cecchettin, si era presentata dai carabinieri di Siniscola raccontando di aver paura del suo ex per delle frasi violente e minacce. La donna, siniscolese, aveva raccontato che l’uomo pochi giorni dopo il femminicidio di Cecchettin gli aveva detto: «Stai attenta agli uomini che frequenti, non vedi cosa può accadere?», e poi aveva fatto allusioni violenti sul modo di macellare gli ovini. Molto più di un campanello d’allarme che aveva fatto scattare il codice rosso e i domiciliari per il 33 enne (non riveliamo il nome perché nella vicenda è coinvolto il figlio minore). Arresti che il gip di Nuoro ha attenuato con la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione alla donna e al figlio. L’uomo, difeso dall’avvocato Angelo Magliochetti, ha risposto alle domande del giudice ammattendo di usare un linguaggio violento, ma portando come prova messaggi dove emergerebbe che lui bloccava la donna, fatto che per il giudice striderebbe con le azioni persecutorie. La sera stessa in cui lei aveva lo ha denunciato dicendo di aver paura, lo aveva invitato a passare la notte insieme. Un’anomalia che per il giudice è da approfondire e striderebbe con la paura dell’uomo tornato in libertà, con l’invito ad approfondire la condotta di entrambi i genitori verso il minore possibile vittima

RIPRODUZIONE RISERVATA