Minacce e spaccio, chieste tre condanne 

Estorsioni, minacce, spaccio e perfino soldi falsi: la maxi-inchiesta dei carabinieri di Siniscola, coordinata dalla Procura di Nuoro, che nel 2022 aveva smantellato un vasto giro di droga attivo tra Galtellì, Orosei e Posada con ramificazioni fino a Gallura e Logudoro, è approdata ieri davanti la gup del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti. L’indagine aveva portato all’arresto di diverse persone, tra cui alcuni imputati coinvolti anche in un procedimento per tentato omicidio (ancora pendente davanti al Tribunale di Tempio Pausania).

Le richieste

Ieri il pubblico ministero Sandra Maria Benedetta Picicuto ha discusso le posizioni dei principali imputati che hanno scelto di essere giudicati col rito abbreviato, e avanzato richieste di condanna per oltre 15 anni complessivi: 4 anni, 5 mesi e 6 giorni per Michele Loriga (difeso dall’avvocato Antonello Cucca), 4 anni, 6 mesi e 20 giorni per Massimo Sanna (difeso da Alessandro Luche), 2 anni e 2 mesi per Erich Sole Reyes, detto “Buttafuori” (difeso da Roberto Onida). Altri imputati hanno scelto il patteggiamento: 3 anni per Riccardo Sanna, 3 anni per Giuseppe Careddu, 2 anni e 8 mesi per Sandro Patteri, 3 anni per Andrea Pau e 2 anni e 10 mesi per Mateus Sousa De Silva, mentre alcuni hanno chiesto il non luogo a procedere, tra cui Noemi Buscemi, Salvatore Fronteddu e Aurelio Giovanni Deledda. Nel collegio difensivo gli avvocati Gianfranco Cereddu, Lorenzo Soro, Marco Piredda, Simonetta Pinna, Antonio Falchi e Nazarena Tilocca. La decisione finale arriverà con la sentenza, attesa a luglio.

L’inchiesta

L’inchiesta condotta dai carabinieri di Siniscola, sotto il coordinamento della Procura, aveva portato a smantellare un’organizzazione che gestiva lo spaccio di cocaina e marijuana tra Galtellì, Orosei e Posada, ramificata anche in Gallura e nel Logudoro. Le attività criminali, documentate da intercettazioni, chat e sequestri, comprendevano la cessione di sostanze stupefacenti a clienti abituali, il recupero dei crediti con minacce e violenze, l’uso di armi e la gestione dei minorenni come corrieri e spacciatori. Tra gli episodi più gravi, le minacce a un minore, picchiato per estinguere debiti legati allo spaccio, e le sparatorie e intimidazioni messe in atto per recuperare soldi e droga.

RIPRODUZIONE RISERVATA