«Minacce e razzismo all’Olbia» 

Olbia. Razzismo, minacce e scommesse all’Olbia Calcio: sarebbero le accuse sulle quali sta lavorando la Procura della Federcalcio, che avrebbe aperto un’indagine dopo l’arrivo di un esposto inoltrato da un tesserato pochi giorni fa. Il club reagisce, prende le distanze dalla ricostruzione e si dice disponibile a collaborare, riservandosi anche di agire legalmente nei confronti di eventuali responsabili. E pure Ninni Corda, tirato in ballo a quanto pare da chi ha inoltrato la segnalazione, si dichiara estraneo a ogni vicenda e minaccia di portare in tribunale gli autori di quelle che definisce “fake news”.

Il caos

Se qualcuno pensava che il problema dei bianchi fosse l’ultimo posto in Serie D, dovrà ricredersi dopo la notizia pubblicata ieri da “la Repubblica”: gli inquirenti sportivi si sarebbero messi all’opera dopo aver ricevuto e letto il racconto, arrivato via pec, di qualcuno interno alla società riguardante fatti gravissimi accaduti nello spogliatoio della squadra e dei quali, in alcuni casi, sarebbe stato testimone. Gli altri episodi sarebbero stati riferiti dai diretti interessati, giocatori che sarebbero stati vittime di atti di razzismo e di intimidazioni da parte di alcuni compagni di squadra: avvenimenti di cui ci sarebbero prove audio e video. Nella mail si farebbe anche il nome di Corda, consulente di SwissPro, società proprietaria dell’Olbia, e sempre accanto alla squadra nonostante non sia tesserato col club, e si aggiunge che i fatti sarebbero stati denunciati in precedenza ai dirigenti, passo che avrebbe aggravato la posizione delle presunte vittime all’interno del gruppo. Ma la Procura federale pare non escludere, forse per una sua valutazione, che dietro la vicenda si possa nascondere un possibile giro di scommesse illecite su partite alterate.

La società

L’Olbia ha fatto sapere di non aver ricevuto comunicazioni dalle autorità, che contatterà la Procura federale per collaborare e che, se fossero accertate responsabilità di tesserati o collaboratori, come parte lesa prenderà provvedimenti. Altrimenti «perseguirà i responsabili in sede civile e penale». Più stringato il consulente Corda: «Ho dato mandato all’avvocato Paolo Lavagnino per denunciare gli autori di queste fake news». Mentre Eduardo Chiacchio, il legale dell’Olbia, spiega: «Il presidente Guido Surace ha avviato un’indagine interna tra i tesserati comunicandolo al consiglio di amministrazione». Non è escluso che qualcuno tra i giocatori - e presunte vittime - abbia denunciato a sua volta l’accaduto agli organi competenti. Intanto sabato c’è il delicato match con la Paganese e l’attenzione si sposterà di nuovo sul campo.

