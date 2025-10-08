Minacce e offese, donna e i suoi bambini salvati dai carabinieri  

Un cuore e un sole vicino all’elicottero dei carabinieri. Il disegno, colorato coni pennarelli, è stato il modo di una bambina per ringraziare i militari che hanno strappato lei, i fratelli e la madre da una vita di violenze ripetute negli anni. La vicenda risale ad alcuni giorni fa quando un 35enne di un paese dell’Alto Oristanese dopo l’ennesima lite, è stato arrestato dai carabinieri della Radiomobile del comando provinciale di Oristano.

Tutto è accadito in pochi minuti. L’ennesima lite per motivi banali, le urla e il terrore che potesse finire male quando in un’abitazione dell’Alto Oristanese è scoppiato l’inferno. Tensione alle stelle ma la donna, temendo che questa volta sarebbe potura finire male per lei e i suoi figli, è riuscita a chiudersi a chiave dentro casa. In lacrime ha contattato il numero unico di emergenza 112 mentre il marito continuava a prendere a pugni il portone di ingresso cercando di entrare. L’operatore della sala operativa dell’Arma, con spiccata professionalità, è sempre rimasto in contatto telefonico con la donna: ha cercato di confortarla e tranquillizzarla, le ha dato consigli pratici per stare al sicuro in attesa dell’arrivo sul posto dei colleghi e al tempo cercava di avere informazioni utili per gestire la situazione. I militari arrivati sul posto hanno subito individuato l’uomo che era ancora davanti alla casa. Lo hanno subito bloccato e arrestato. La donna ha riferito ai carabinieri di aver subito per anni violenze psicologiche, sfociate talvolta in maltrattamenti fisici anche davanti ai figli. Finora non aveva mai trovato la forza di uscire da quel tunnel di oppressione. ( v.p. )

