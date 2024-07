Minacce e cartuccia per il manager di Md 

All’ingresso del Md discount di cui è responsabile gli hanno fatto trovare una busta contenente minacce e una cartuccia. Nel mirino è finito Luigi Puggioni, reduce da un attentato, a settembre 2023, in cui gli era stata bruciata l’auto. Ma come in quella circostanza, anche nell’episodio su cui indagano i carabinieri della stazione di Tortolì, il movente è tutto da accertare. Almeno per il momento. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lanusei, non escludono nessuna pista, comprese quelle di un gesto intimidatorio legato all’attività professionale di Puggioni. Per le indagini potrebbero rivelarsi utili gli impianti di videosorveglianza installati all’esterno del supermercato. Ogni frame verrà passato al setaccio per provare a identificare i responsabili del gesto.

Il fatto

Il biglietto recapitato all’ingresso del negozio era accompagnato da una cartuccia. Così chi ha confezionato quel piccolo involucro ha voluto intimidire Luigi Puggioni, di origini nuoresi ma da qualche anno trapiantato a Tortolì dove dirige il discount di viale Arbatax. Il responsabile dell’attività commerciale ha rinvenuto la cartuccia sull’uscio del negozio, non appena stava prendendo servizio, ieri mattina. Non ha esitato a chiedere l’intervento delle forze di polizia e sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i militari del nucleo radiomobile di Lanusei che hanno provveduto a effettuare i primi rilievi e, su disposizione del magistrato di turno, sequestrare il materiale di cui Puggioni è stato destinatario. L’uomo è stato ascoltato dai carabinieri che hanno messo a verbale la sua testimonianza. Al momento la vicenda presenta ancora lati oscuri. Gli inquirenti scavano nel passato di Puggioni. Cercano di capire se il direttore abbia avuto diverbi con qualcuno per ragioni professionali o esterne all’ambito lavorativo.

Il precedente

Era la notte tra il 24 e il 25 settembre del 2023 quando gli attentatori erano entrati in azione in uno stradello sterrato che si ricongiunge a vico Segni, nel quartiere di Zinnias dove abita Puggioni. Avevano dato fuoco alla Fiat Panda all’epoca in uso al direttore del discount.

Ad accorgersi del fatto era stato un vicino di casa svegliato dall’esplosione delle gomme dell’auto in fiamme. Evidenti i segni del raid: sul tettuccio dell’utilitaria i vigili del fuoco di Tortolì avevano ritrovato una bottiglia contenente liquido infiammabile.