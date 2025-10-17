Minacce di sciopero e casse semi vuote: l’Olbia è a rischio 

Olbia. Oggi l’allenatore Giancarlo Favarin non parlerà. La conferenza stampa di presentazione della sfida casalinga dell’Olbia in programma domani (ore 15) con la Flaminia Civita Castellana, valida per l’8ª giornata di Serie D, «non si terrà – fanno sapere – per consentire alla squadra di preparare con la necessaria serenità e concentrazione» la partita.

Un appuntamento al quale i bianchi arrivano dopo un periodo di magra, in cui hanno raccolto un punto in tre gare. Nell’occasione la società comunica anche che il match esterno col Budoni del turno successivo si giocherà alle 15 e non alle 14,30 (orario ufficiale). Da vedere come si arriverà al derby, con la formazione sul piede di guerra di fronte all’immobilismo della proprietà svizzera e del patron turco Murat Yilmaz, che se da un lato ha deciso di chiudere i rubinetti e mettere in vendita il club, finanziato per le spese correnti dai fondi raccolti dal Comitato Sostegno Olbia Calcio, dall’altro non ha ancora trovato l’accordo per cedere le sue quote (pari al 70 per cento) all’imprenditore Roberto Sulas, unico tra i pretendenti a essere uscito allo scoperto svelando l’offerta. Sul piatto ci sono 700mila euro più l’accollo dei debiti stimati (in attesa dell’approvazione degli ultimi due bilanci) intorno ai 4 milioni.

Indietro di un paio di stipendi, i giocatori minacciano di fermarsi se da lunedì non cambierà qualcosa, e così gli altri dipendenti, amministrativi e magazzinieri, che valutano la messa in mora del club. Un’eventualità che il comitato guidato da Giovanni Degortes, il consulente incaricato da SwissPro per la vendita dell’Olbia, prova a scongiurare con una nuova iniziativa diretta, stavolta, a sollecitare la sponsorizzazione dell’Olbia Calcio. Il messaggio, lanciato via social, sa tanto di grido d’aiuto: “Ti chiedi come salvare l’Olbia? Diventa sponsor. Con 800mila euro si può arrivare con dignità a fine campionato e gettare le basi per la stagione 26/27”.

L’idea è di supportare l’Olbia a prescindere dalla proprietà, ed è questo che frena molti imprenditori che non intendono finanziare la società finché apparterrà a SwissPro. A tal proposito ieri il sindaco Settimo Nizzi ha contattato il legale rappresentante Guido Surace per organizzare un incontro prima possibile.

