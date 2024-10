Minacce di morte prima dell’inseguimento con l’acido 

C’è un’altra inchiesta in corso sulla aggressione (con coltelli e acido a portata di mano) ai danni di una donna olbiese di 44 anni, che ora è sottoposta alle misure di protezione previste dal protocollo “Codice Rosso”. La vittima dell’episodio contestato a Fabrizio Masala (53 anni, olbiese, agli arresti domiciliari da lunedì) ieri avrebbe infatti raccontato agli investigatori episodi avvenuti negli ultimi mesi, che non compaiono nel capo di imputazione del fascicolo aperto a carico dell’uomo. Masala avrebbe più volte minacciato e maltrattato la ex compagna e alcuni episodi sono precedenti alla decisione della donna di interrompere la relazione sentimentale. Si parla di un calvario che va avanti da tempo, culminato nella settimana di follia che ha portato l’uomo in carcere. E dalle indagini emerge che un’altra donna, una parente della vittima della persecuzione, è stata minacciata e vessata, perché aveva cercato di contrastare lo stalker. I Carabinieri hanno segnalato che soltanto per un fattore esterno, l’intervento di alcuni passanti, Masala non ha portato a compimento il suo “progetto”. Lui stesso aveva detto alla vittima, sostiene il pm, che l’avrebbe bruciata in casa. La presenza nell’auto dell’olbiese di alcol e benzina, viene messa in relazione con le minacce. Masala, difeso dagli avvocati Marco Petitta e Alessandro Carta, si dice innocente.

RIPRODUZIONE RISERVATA