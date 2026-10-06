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Arborea.
07 ottobre 2026 alle 00:53

Minacce di morte, la sindaca Pintus  va via dall’Aula 

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Annuncio shock ieri sera durante il Consiglio comunale di Arborea. La sindaca Manuela Pintus ha lasciato l'Aula dopo aver informato tutti i presenti di essere stata vittima di due minacce di morte nell'arco di pochi mesi. Poco dopo, ha deciso di raccontare la sua esperienza sulla sua pagina Facebook scrivendo un lungo post. «Grazie al mio incarico amministrativo ho avuto la spiacevole esperienza di ricevere minacce di morte - si legge -. Non avrei mai pensato potesse accadere (nè accadere nuovamente) ma è successo, qui, ad Arborea. Oggi ho spiegato questa situazione in sede di Consiglio comunale, spero che questa si risolva al meglio e che si possa capire che il ruolo dei primi cittadini espone donne e uomini allo stesso modo, senza risparmiare nessuno. Non si vive più con la stessa serenità (come è facile intuire) perciò - nonostante avessi evitato di coinvolgere altre persone e altre parti - ho deciso di parlarne pubblicamente - si legge ancora –. In questo periodo ho avuto il supporto costante dei Carabinieri della nostra stazione (e non solo) che ringrazio e ai quali sarò sempre grata. Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Oristano. Ringrazio anche tutte le persone che spesso mi chiamano per chiedermi come sto. Grazie ai colleghi e alla mia presidente Anci Sardegna». (s. p.)

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