Minacce di morte alla marescialla 

Minacce di morte impresse con la vernice spray sui muri della chiesa di San Sebastiano, del cimitero, del campo sportivo. Uno choc per Desulo che ieri si sveglia con i suoi luoghi simbolo deturpati da scritte terribili, vergate con vernice rossa durante la notte gelida. Nel mirino c’è la marescialla dei carabinieri, Gloria Bisegna, destinataria anche di messaggi sessisti. «È vergognoso, schifoso, insopportabile», commenta il sindaco Gian Cristian Melis che esprime solidarietà all’Arma, condanna con forza l’episodio, chiede un incontro al prefetto e, una volta eseguiti i rilievi necessari per le indagini, dispone la cancellazione di tutte quelle brutte parole di morte, minaccia e offese pesanti che macchiano luoghi cari alla comunità. “Qui comandiamo noi” si legge in un messaggio.

La condanna

«Mi dispiace l’attacco alla persona, che è stimata da tutti, e al paese. Se a scrivere sono ragazzi significa che il modello educativo è rotto, se sono adulti se ne prendano le responsabilità. Il paese non li perdonerà mai perché sono stati attaccati i luoghi simbolo», dice Melis. Il suo tono deciso dà voce allo sgomento generale. «Attaccare le istituzioni come i carabinieri che fanno il loro lavoro rappresenta un attacco alla stabilità del paese. Mi auguro che le istituzioni individuino i responsabili e li assicurino alla giustizia perché persone del genere non possono rimanere in giro: è inaccettabile».«Un gesto esecrabile», dice il presidente della Regione, Christian Solinas, che esprime sdegno, solidarietà alla marescialla e vicinanza all’Arma. (m. o.)

