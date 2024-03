Minacce di morte al sindaco 

Una croce e una dedica inquietante: “Non ti hanno messo per prendere seimila euro”. Destinatario Davide Burchi, sindaco di Lanusei. Il Consiglio comunale aveva appena espresso condanna contro le minacce subite (due settimane fa) da due candidati alle regionali, Debora Asoni e Nadir Congiu. Poche ore dopo, tra martedì e ieri, stessa sorte è toccata al primo cittadino, esponente del Pd. Gli autori del gesto hanno usato vernice spray su un muretto a Sa Serra, a valle dell’abitato. L’avvocato di 46 anni, al secondo mandato, già a dicembre 2020 era stato minacciato con scritte sui muri.

Solidarietà bipartisan

«Avevamo appena terminato la seduta in cui condannavamo le intimidazioni a Debora Asoni e Nadir Congiu che anche il sindaco è stato minacciato. Respingiamo questi atti e manifestiamo solidarietà al sindaco», dice Marco Melis, esponente della minoranza consiliare. «L’azione vile non fermerà il lavoro coraggioso degli amministratori dei nostri Comuni», sono le parole del presidente uscente della Regione, Christian Solinas. «Questi gesti non sono tollerabili», twitta invece la neogovernatrice Alessandra Todde invitando Burchi a proseguire il suo lavoro. «Le minacce al sindaco, come già accaduto a Nadir Congiu e Debora Asoni, non possono intaccare la grande civiltà della comunità di Lanusei e dell’Ogliastra», dice il consigliere regionale in pectore del Pd, Salvatore Corrias. Pochi giorni fa intimidazioni con scritte a un agente del commissariato di Tortolì. «Condanniamo questa spirale di violenza e chiediamo con forza che i cittadini onesti, l’intera comunità ogliastrina si unisca ai nostri amministratori e alle forze dell’ordine - precisa il segretario provinciale del Pd, Ivan Puddu - per isolare questi individui». Vicinanza anche da Fratelli d’Italia. «La solidarietà reciproca - afferma il presidente provinciale, Nicola Salis - è la nostra forza. Nella società civile ci sono le energie e la consapevolezza per poter fare fronte comune». Condannano l’atto anche i sindaci di Tortolì e Bari Sardo, Marcello Ladu e Ivan Mameli. «Grande rammarico che ci riporta indietro nel tempo e non rappresenta l’Ogliastra attuale», aggiunge il sindaco di Arzana, Angelo Stochino. Solidarietà anche da Alessandro Mulas dell'associazione In teatro di Lanusei.

Avvocati solidali

Le scritte sono state cancellate dagli operai del Comune arrivati insieme agli agenti della polizia locale. Sul posto anche polizia e carabinieri. Le indagini sono in mano alla Procura di Lanusei. Solidarietà al collega vittima dell’intimidazione è stata espressa dall’Ordine degli avvocati. «Si tratta di un grave atto intimidatorio - sostiene Vito Cofano, presidente del Foro di Lanusei - ai danni di un alto rappresentante istituzionale che, ne siamo convinti, non si lascerà condizionare nello svolgimento delle proprie funzioni e continuerà a lavorare con grande impegno e senso di responsabilità per il bene dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA