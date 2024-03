Minacce di morte al poliziotto 

Tutto come sei anni fa. Ma se in quella circostanza erano stati due gli agenti del commissariato di Tortolì vittime di intimidazioni stavolta è uno il destinatario delle minacce di morte vergate con spray rosso sul muro di cinta del cimitero di viale Santa Chiara. Per Massimo Rossi è dunque la seconda intimidazione nel giro di sei anni.

Le scritte sono state rinvenute all’alba di ieri e sul posto sono intervenuti i colleghi dell’agente e subito dopo la Scientifica per i rilievi. Al termine delle operazioni di rito, le scritte sono state cancellate dagli operai del Comune.

Le scritte

I misteriosi (forse per poco tempo) autori del gesto hanno scritto deliranti frasi con una bomboletta spray sulla parete che s’affaccia su via Santa Chiara. Un messaggio dettagliato, identificando il poliziotto con il cognome e la provenienza. È ipotizzabile che le scritte abbiano un collegamento con l’attività condotta dagli agenti a tutela della pubblica sicurezza. I primi che le hanno rinvenute, all’alba di ieri, hanno subito provveduto ad allertare il personale del 113 che ha effettuato un sopralluogo sul posto. Gli autori delle scritte hanno agito tra domenica e lunedì.

Terminati i rilievi della Polizia scientifica, sono entrati in azione gli operai comunali che hanno affrescato il muro con pittura bianca. In tarda mattinata del testo non c’era più traccia, benché chi è transitato di buon mattino lungo viale Santa Chiara abbia potuto leggere a chiare lettere il tenore del messaggio. In corso le indagini, con l’ausilio delle telecamere installate nelle vicinanze. L’episodio precedente, che risale a maggio del 2018, riguardava sempre lo stesso agente, ma in quella circostanza i responsabili dell’intimidazione avevano scelto la parete opposta, dove ancora sono tangibili le tracce di pittura adoperata per coprire le scritte.

La condanna

Solidarietà all’agente dal sindaco di Tortolì, Marcello Ladu.«Esprimo la più totale vicinanza e solidarietà all’agente del commissariato per le minacce ricevute». Solidarietà anche dal sindacato di polizia Siap. «Questo gravissimo atto non può essere tollerato e va condannato, pertanto auspichiamo che le indagini portino all’identificazione dei responsabili».

