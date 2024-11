Minacce di morte al poliziotto 

Stavolta, rispetto ai due precedenti analoghi, è cambiato il muro. Non più la facciata del cimitero che s’affaccia su viale Santa Chiara, bensì l’anonimo autore ha scelto una parete laterale per minacciare di morte un poliziotto in servizio al commissariato di polizia di Tortolì.

L’intimidazione risale alla notte tra sabato e domenica e ieri mattina gli operai del Comune hanno provveduto a cancellare la scritta passata al setaccio degli stessi agenti e della Scientifica per tutti i rilievi di rito. Anche in questa circostanza i responsabili hanno agito impugnando una bomboletta spray (non più di colore rosso ma nera). Si sono infilati in uno stradello laterale, sulla destra rispetto all’ingresso principale, che conduce sul retro della struttura, lontano da occhi indiscreti. Raggiunta la parete all’altezza dei servizi igienici hanno scritto “sei morto, sbirro infame”.

L’episodio precedente risale allo scorso marzo, quando la scritta era stata vergata sulla parete principale che tutti avevano potuto notare transitando in viale Santa Chiara. Quella era stato un messaggio più esplicito ed esteso, a differenza di quest’ultimo.

Tornando indietro negli anni, a maggio del 2018, gli agenti del commissariato erano stati destinatari di altre minacce, ma in quella circostanza gli autori avevano scelto la parete opposta, dove ancora sono tangibili le tracce di pittura adoperata per coprire le scritte. Le indagini per risalire ai responsabili dei fatti, che risalgono allo scorso fine settimana sono in corso. (ro. se.)

