Minacce dal carcere alla ex compagna: il pm chiede 5 mesi 

Dopo aver scontato 16 anni per il delitto della cognata, e pochi giorni prima della sentenza per il tentato femminicidio della sua ex compagna, Bastiano Secci, dal carcere, aveva cercato di intimidirla ancora. Vittima della minaccia è Patrizia Dessì (difesa da Milena Patteri), la donna che nel 2023 era sopravvissuta a un brutale pestaggio, finendo in Rianimazione. La Procura di Sassari ha chiesto 5 mesi di reclusione per Secci (difeso da Federico Delitala) per tentata minaccia e ha trasmesso gli atti per Giancarlo Fonnesu, con l’ipotesi di falsa testimonianza. Il messaggio, dal tenore inquietante, riportava nome e cognome della vittima e diceva di stare attenta che non si sarebbe goduta i soldi che chiedeva a Secci. Era stato ritrovato in una perquisizione nel carcere di Bancali, nella disponibilità di Fonnesu, detenuto nella stesso istituto di Secci. Per l’accusa, il biglietto era stato consegnato a Fonnesu da Secci, con l’incarico di recapitarlo alla donna. Fonnesu, inizialmente, aveva ammesso la circostanza. Poi cambiò versione sostenendo di averlo trovato a terra nel cortile del carcere.

Bastiano Secci, macellaio di Irgoli, era tornato libero solo da tre anni quando nel 2023 tentò di uccidere la sua ex compagna. Aveva scontato 16 anni per l’omicidio della cognata, Maria Antonietta Masala, uccisa a martellate a Orosei nel 2008. Il secondo episodio di violenza si consumò al culmine di un litigio per gelosia. Secci colpì ripetutamente la Dessì, lasciandola in fin di vita. In primo grado è stato condannato a 12 anni con rito abbreviato. In appello la condanna a 9 anni e 4 mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA