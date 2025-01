Minacce, assolto l’ex sindaco 

Assoluzione per il pubblico ministero, diversamente non poteva chiedere il difensore avvocato Gianfranco Siuni, e assoluzione ampia è stata per Tore Ghisu, 64 anni di Borore, ex sindaco del paese da un anno in “pausa indesiderata”. Il fatto non sussiste, è il sigillo messo dal giudice del Tribunale di Oristano Serena Corrias. Cade l’accusa mossa a novembre 2021 per avere l’imputato intralciato la giustizia con la pubblicazione durante la campagna elettorale per le amministrative del paese di un post per tentare di indurre Angelo Piras (parte offesa), allora dipendente del Comune di Borore, a ritrattare in un processo che vedeva imputati oltre Ghisu altri amministratori e tecnici.

L’altro processo

Piras durante quel processo non ritrattò le accuse e dopo numerose udienze il 24 aprile dell’anno scorso il Tribunale assolse Tore Ghisu da una decina di capi d’imputazione ma lo condannò a 4 anni e tre mesi per due soli capi di peculato e falso. Una pena che per la legge Severino determinava la sospensione. Ghisu rinunciò spontaneamente all’incarico così come aveva fatto nel 2015 quando finì ai domiciliari in seguito a un provvedimento cautelare del giudice per le indagini preliminari relative a quel processo. La sentenza di allora è stata appellata, conferma l’avvocato Gianfranco Siuni. Tore Ghisu nel primo processo aveva rinunciato alla prescrizione dei reati così come ha rinunciato in quest’ultimo, convinto della sua innocenza che stavolta è stata appurata.

I fatti

Il giudice monocratico è partito da una lettera inviata nel 2017 al Prefetto di Nuoro con la quale Piras lamentava di vivere un clima ostile sul posto di lavoro (Comune di Borore) a causa, a suo parere, del ruolo fondamentale svolto nell’ambito delle indagini del 2015 a carico degli amministratori e dipendenti del Comune. Il dubbio circa la minaccia, a dire di Piras nei suoi confronti, nasceva da un post pubblicato da Ghisu. Ma così non è, nessuna minaccia e nessun indizio che portasse verso alcuno e Piras in particolare. «Dalla lettura dell’intero comunicato di Ghisu – si legge in sentenza – non si trae alcuna minaccia, quanto invece uno sfogo rispetto a quanto vissuto durante le precedenti elezioni e un augurio - per sé stesso - che la nuova campagna elettorale sia caratterizzata da temi di natura politica e non giudiziaria».

