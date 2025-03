Minacce alla premier sui muri di Ozieri 

Ozieri. Alcune frasi minacciose, con vernice spray rossa e nera, contro la premier Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono state scritte sui muri del teatro comunale di Ozieri. Ieri mattina ha ospitato il convegno cui ha partecipato la deputata di Fdi Barbara Polo. In corso le indagini.

Le reazioni nel partito

Francesco Mura, coordinatore regionale del partito, parla di «atto vile e inaccettabile. Una certa sinistra, invece di confrontarsi con le idee e il dibattito, ricorra ad atti intimidatori tipici di chi non ha argomenti». Parla di «atto vile e inaccettabile», il deputato Gianni Lampis: «Questi gesti mirano a creare un clima di odio e paura che non possiamo tollerare». Per Francesca Masala, «come consigliera regionale di FdI e insegnante, esprimo la più totale condanna per questo gesto vile e inaccettabile». Per il suo collega Paolo Truzzu, «vogliono riproporre il clima violento degli anni Settanta perché privi di idee: si abbassino i toni». Aggiunge il deputato Salvatore Deidda: «Questi sono i risultati di una sinistra che alimenta l’intolleranza con insulti e teoremi strampalati sulla premier, su questo o quel ministro e sui Fratelli d’Italia». Per la consigliera regionale Cristina Usai, «è inaccettabile che nel dibattito politico trovino spazio atti intimidatori e violenti, frutto del clima che una certa opposizione sta creando ».

La solidarietà

Duro il deputato forzista Ugo Cappellacci: «Chi semina odio non appartiene alla democrazia, ma ne rappresenta la negazione più pericolosa». Interviene anche la Lega Sardegna: «Gesti che offendono le istituzioni e mirano a creare un clima di odio e paura», commenta il segretario Michele Ennas.

