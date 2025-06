Minacce alla figlia di Meloni, prof sospeso 

Sospeso in via cautelare «per garantire e tutelare la serenità della comunità scolastica». Dietro la formula burocratica il verdetto atteso da molti: Stefano Addeo, il docente di tedesco di un istituto superiore di Marigliano (Napoli) che in un post su Facebook ha augurato alla figlia di Giorgia Meloni di fare la stessa fine della povera Martina, la giovane di Afragola uccisa a colpi di pietra dal suo ex, non tornerà a scuola.

Niente cattedra, almeno fino alla definizione del procedimento disciplinare nel «rispetto della procedura prevista dalla normativa». Così ha deciso il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania Ettore Acerra. Un verdetto atteso che non preclude altre ipotesi, rinviate alla definizione dell'inchiesta interna, compresa quella del licenziamento, come oggi è tornato a chiedere il leader di Iv, Matteo Renzi. Un passo necessario per dare una prima risposta al caso, ma non definitivo. Mentre si attendono novità anche sul fronte dell’inchiesta penale, condotta dalla procura di Roma.

Il docente del liceo “Medi” di Cicciano (Napoli) ha accolto la decisione dalla sua abitazione dove è rientrato dopo che era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Nola dopo aver tentato il suicidio con un mix di psicofarmaci. «Non ho retto tutto l’accanimento mediatico che c'è stato nei miei confronti» aveva detto ieri al telefono dal letto dell'ospedale per spiegare il suo gesto. Ribadendo di aver commesso un errore ma che non meritava di essere crocifisso in questo modo. «Mi hanno linciato - aveva aggiunto - ho chiesto scusa, non ce l’ho fatta». Ieri jha fatto sapere di non voler più parlare, travolto dal clamore mediatico del caso, cui neanche le scuse fatte hanno posto fine. «Sono costernato. Non mi aspettavo tutto questo. Pensavo che le mie scuse bastassero, che si potesse abbassare il tono. Invece mi hanno travolto. Non dormo, non mangio, ho perso tre chili».

Si è sentito isolato il docente 65enne, che ha provato a giustificare l'orrore di quel post sconsiderato. Messo in un angolo dall'opinione pubblica, ma anche dalla sua comunità scolastica. A partire dalla preside dell'istituto in cui insegna, Anna Iossa, che aveva pubblicamente preso le distanze da quel post.

RIPRODUZIONE RISERVATA