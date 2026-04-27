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Questura.
28 aprile 2026 alle 00:24

Minacce alla ex moglie, 30enne finisce in cella 

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L’ammonimento del questore, il braccialetto elettronico e gli arresti domiciliari non sono bastati. Un trentenne ha continuato a minacciare e perseguitare la ex moglie e alla fine è finito in carcere. La Polizia di Stato, nell’ambito di un'indagine coordinata dalla Procura, ha eseguito l’ordinanza dimisura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo accusato di atti persecutori, maltrattamenti e minacce ai danni della ex moglie.

L'indagine della Squadra mobile è iniziata dopo che la vittima ha denunciato i comportamenti dell’uomo che, nonostante i divieti, continuava minacciarla e a cercare di contattarla anche tramite i figli piccoli o i genitori.

In una prima fase, il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e divieto di comunicazionecon la ex moglie. C’era stato anche l’ammonimento del questore ma il 30enne ha continuato con i comportamenti violenti e ossessivi. Ci sono state altre minacce pesanti e atti persecutori. A quel punto il giudice ha disposto un aggravamento della misura cautelare e l’uomo è finito nel carcere di Massama.

Questa operazione è solo l’ultima in ordine di tempo messa in campo dalla Questura in un più ampio programma di attività per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e la tutela delle vittime diviolenza. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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