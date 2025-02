Minacce alla ex, dovrà starle lontano 

Misure cautelari più incisive per Davide Spiga, il 37enne di Gonnosfanadiga che giovedì scorso era stato arrestato (e poi messo ai domiciliari) dopo che i carabinieri l’avevano sorpreso a casa della ex compagna nonostante gli fosse stato vietato per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia. Ieri i militari hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal Tribunale di Cagliari: Spiga dovrà stare lontano dall’abitazione familiare e dal territorio comunale, e gli è vietato avvicinarsi a meno di 500 metri dall’abitazione della vittima e a meno di 100 metri dalla donna, con divieto assoluto di comunicazione, diretta o indiretta.

I carabinieri accusano il 37enne di avere tenuto una grave condotta persecutoria ai danni della donna, con episodi ripetuti di violenza psicologica e fisica, tra cui ingiurie, minacce e pedinamenti. (red. prov.)

