Minacce alla ex con l’acido: in cella 

«Ci rivediamo, non riceverai altri messaggi»: Fabrizio Masala scrive così alla ex, poche ore dopo l’interrogatorio davanti al giudice che gli aveva inflitto gli arresti domiciliari. Ora è filato dritto in galera. Lo ha deciso lo stesso gip che lo aveva diffidato dal continuare a cercare la compagna, la donna che lui aveva inseguito con una bottiglia di acido in macchina. È il 21 ottobre e Masala, secondo i Carabinieri, riprende subito a marcare stretto la vittima. La pm Noemi Mancini ha deciso che è troppo, la magistrata ha chiesto e ottenuto il carcere per l’uomo. Fabrizio Masala, sulla base del nuovo protocollo del Codice rosso rafforzato, è passato dai domiciliari al penitenziario di Bancali. La sua posizione ora si è notevolmente aggravata, la Procura di Tempio sta mettendo in fila i fatti avvenuti a Olbia e Telti nell’ultimo mese e, stando alle indagini, il quadro è da brivido. Soprattutto i messaggi indirizzati dal presunto stalker alla vittima e acquisiti dai carabinieri.

«Tranquilla, ti trovo»

Le parole dell’uomo fanno paura: «Non hai idea delle cose che ho in testa, non hai idea di cosa ti faccio. Evita di saperlo, dammi retta». E ancora: «Ti trovo stai tranquilla, ti cerco e ti trovo. Ne sono morte migliori di te. Tanto a casa tua devi tornare. Se la trovi ancora la tua casa». Un campionario di frasi che, secondo i magistrati, conferma chiaramente la volontà di Masala. Si parla dell’intento di fare male alla ex, in ogni modo. L’uomo (52 anni, olbiese) non accetta, stando alla ricostruzione dei Carabinieri, la fine di una tormentata relazione con la vittima. E da diverse settimane la sottopone a vessazioni e violenze. Neanche l’arresto del 18 ottobre e i domiciliari, evidentemente, hanno cambiato l’atteggiamento dello stalker e così è scattata la misura del carcere.

«Ho paura, aiutatemi»

La storia della persecuzione contestata a Masala è drammatica. Di fatto l’uomo non si è fermato davanti a niente. Il 18 ottobre ha teso un agguato alla ex, l’ha picchiata davanti alla sua abitazione di Telti. Solo la presenza di alcuni passanti ha evitato il peggio. Poi è partito il folle inseguimento in auto sulla Telti-Olbia e la vittima (che era insieme a un familiare) è stata salvata dai Carabinieri in una stazione di servizio. Masala aveva con sè una mazza da baseball, coltelli e bottiglie con acido corrosivo, alcol e benzina. L'arresto non lo ha spaventato. L’avvocata della vittima, Cristina Cherchi, nei giorni scorsi ha spiegato ai carabinieri che la donna era disperata e chiedeva aiuto, perché chiamate notturne e messaggi non erano cessati. La donna era stata costretta anche a lasciare la sua abitazione. Nessun commento, per ora, dai legali di Masala, gli avvocati Marco Petitta e Alessandro Carta.

