Minacce alla compagna, scatta il codice rosso 

L’ennesima lite la sera di Natale. Ed è stata la molla che ha spinto una 48enne, di origine straniera, a denunciare il suo compagno. Scattato il codice rosso, un 42enne di Cuglieri è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Ieri in Tribunale l’udienza di convalida, è stato applicato il divieto di espatrio mentre il processo proseguirà il 10 gennaio.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, i maltrattamenti andavano avanti da circa un anno. Da settembre 2022 i rapporti nella coppia si sarebbero fatti più tesi fra violenze fisiche e psicologiche. La donna ha riferito di aver subito insulti, minacce ma anche botte, per mesi avrebbe vissuto in un clima di paura e di ansia fino ai giorni scorsi. Quando la sera di Natale l’ennesima discussione sarebbe degenerata e la 48enne ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto stava accadendo. Dopo rapidissimi accertamenti, sono scattate le nuove norme in materia di violenza di genere e maltrattamenti: l’operaio è stato arrestato.

Ieri in Tribunale l’udienza di convalida alla presenza della pm Sara Ghiani e della giudice Silvia Palmas. La difesa con l’avvocata Giannella Urru ha chiesto tempo per esaminare gli atti; la giudice ha rinviato al 10 gennaio e applicato il divieto di espatrio. ( v.p. )

