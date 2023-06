Minacce al sindaco, processo a fine mese 

Dovrà comparire il 30 giugno per l’apertura del processo e dovrà difendersi dall’accusa di aver minacciato il sindaco Pinuccio Chelo. Antonio Podda, 43 anni, è stato rinviato a giudizio ieri mattina dalla giudice Cristiana Argiolas che, alla fine dell’udienza predibattimentale, ha stabilito la mancanza di elementi per il non luogo a procedersi e, quindi, ha fissato una data per l’inizio del procedimento davanti alla giudice Silvia Palmas.

Quella di ieri è stata la prima udienza predibattimentale per il Tribunale di Oristano, secondo le novità previste dalla riforma Cartabia. In questo caso sul tavolo del giudice arrivano i reati per i quali la Procura emette il decreto di citazione a giudizio.

L’imputato (difeso dall’avvocata Cristina Puddu) è accusato di aver minacciato il sindaco (assistito dall’avvocato Luca Casula) in diversi episodi che vanno dal dicembre 2020 al marzo dell’anno successivo. In particolare, Podda avrebbe minacciato Chelo per costringerlo ad assegnare alla società agricola Terra Arubia una quantità di terreni comunali maggiore e per una durata più lunga rispetto a quella assegnata alla società in una delibera di Giunta comunale. Le minacce, secondo la contestazione, consistite nell’invio di messaggi vocali in cui ribadiva la sua richiesta con espressioni figurate e in un caso anche con parole volgari.

Il pm Daniela Caddeo ha chiesto il processo mentre l’avvocata Puddu il non luogo a procedere. ( p. m .)

