Minacce al sindacalista, la Regione: «Ferma condanna» 

«Ferma disapprovazione in merito a quanto accaduto». Questa la presa di posizione dell'assessora regionale agli affari generali, personale e riforma, Mariaelena Motzo, dopo quanto avvenuto mercoledì durante un’assemblea nella sede dell'assessorato al Personale, in viale Trieste a Cagliari, dove il segretario regionale della Uil Fpl, Giampaolo Spanu, ha denunciato «un’aggressione al limite dello scontro fisico» da parte dei dipendenti dell’Arpas che avevano inscenato un sit-in all’esterno, che ha costretto lui e il collega di segreteria Paolo Mulè a chiamare il 113.

«Nel manifestare totale solidarietà ai dirigenti sindacali che sono stati oggetto di questi eccessi», dice l’assessora confermando le intemperanze avvenute, «si rimarca il primario valore democratico della rappresentanza delle proprie istanze nei tavoli contrattuali, che sempre hanno trovato e devono trovare libertà di espressione e pieno rispetto di qualsiasi posizione».

«Un confronto democratico esige, a tutti i livelli, compresa la contrattazione sindacale, il rispetto delle parti e delle idee in campo, anche se divergenti», prosegue Motzo. «Serve condivisione: quanto accaduto rischia di compromettere il buon lavoro fin qui svolto, in danno proprio di quelle persone che si vorrebbero tutelare. Auspico, in futuro, maggiore attenzione da parte di tutti in questi delicati frangenti». L’assessora ha inoltre anticipato di voler convocare un nuovo tavolo in tempi brevi.

Duri i commenti dei vertici nazionale e regionale della Uil Fpl, Rita Longobardi e Mimmo Foddis: «Riteniamo inaccettabile qualsiasi forma di violenza, fisica e verbale nel corso di una trattativa sindacale che deve svolgersi sempre nei limiti della civiltà e del rispetto», dicono. «Chiediamo che siano accertate dalle autorità le responsabilità dell’aggressione: oltre la nostra piena solidarietà garantiremo ai colleghi tutti gli strumenti per tutelare in ogni sede la loro integrità fisica e morale».

RIPRODUZIONE RISERVATA