Minacce al difensore di Turetta, Cecchettin: « Gesto inaccettabile» 

Venezia. L’invio di una busta con tre proiettili al difensore di Filippo Turetta, l’avvocato Giovanni Caruso, è una notizia «profondamente inquietante e inaccettabile da concepire in una società civile. Ogni forma di intimidazione o violenza, anche simbolica, è da condannare senza esitazione». Gino Cecchettin, dopo aver stretto la mano al legale dell’assassino di sua figlia Giulia nel giorno in cui il 23enne è stato condannato all’ergastolo, prova ancora a stemprare i toni, riconoscendo il rispetto dei ruoli di ciascuno. «La giustizia deve fare il suo corso in un clima di rispetto e serenità - ribadisce - atti come questi non rappresentano alcuna forma di solidarietà verso le vittime, anzi rischiano di offuscare la serietà del lavoro che stiamo portando avanti con la Fondazione Giulia Cecchettin».

Per il padre della giovane accoltellata dall’ex fidanzato «è solo attraverso questi principi che possiamo costruire una società più giusta e umana». Per questo, conclude, da parte sua c'è la «piena solidarietà» nei confronti dell'avvocato Caruso.

Il professionista è apparso molto scosso e preoccupato per l’escalation delle minacce ma è stato rassicurato dagli investigatori, che già da mercoledì hanno attivato la sorveglianza nei suoi confronti. Per Caruso - dopo una riunione lampo del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - il questore Marco Odorisio e il prefetto Giuseppe Forlenza hanno disposto la vigilanza presso la sua abitazione, lo studio legale e l’istituto dell’Università di Padova dove è professore. Non è solo Caruso, in ogni caso, ad aver ricevuto minacce e intimidazioni. Da un anno i carabinieri stanno mantenendo sotto stretta sorveglianza la famiglia di Filippo Turetta a Torreglia dopo gli insulti giunti dopo l’assassinio di Giulia Cecchettin.

