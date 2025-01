Minacce al consigliere Alberto Pili 

A fianco al suo nome, un invito perentorio: “Dimettiti”. La frase seguente aveva però i chiari contorni della minaccia: “Stai attento (a) con chi hai a che fare”. La chiusa è un’offesa volgare, con tanto di disegno. Il destinatario della scritta intimidatoria è Alberto Pili, 58 anni, consigliere comunale di maggioranza col Partito democratico, ex assessore provinciale. Ieri notte nella frazione di Cortoghiana, di cui Pili è originario, in una stradina non distante dal bar del consigliere municipale, è apparsa sull’asfalto una scritta realizzata con una bomboletta spray. Qualcuno l’ha notata poco prima dell’alba e ha avvisato il diretto interessato. Il quale ha prontamente segnalato tutto alle forze dell’ordine e ha avvertito sin dalla prima mattina il sindaco Pietro Morittu.

«Stupito ma sereno»

Alberto Pili, sin da ragazzo impegnato sul fronte politico, ha trascorso tanti anni nel polo industriale di Portovesme. Da un lato si dice sereno: «Non ho nemici e credo di non aver fatto torti a nessuno». Dall’altro, tuttavia, ipotizza che l’invito esplicito a lasciare l’incarico per il quale è stato eletto possa essere ricollegato alla sua attività politica: «Sono molto sorpreso – ha commentato – non capisco davvero chi possa avercela con me».

Storico dirigente e sostenitore della squadra di calcio dell’Atletico di Cortoghiana, Pili prova ad azzardare collegamenti anche se, ne è consapevole per primo, questi potrebbero avere poco senso: «Di recente – riflette – mi sono espresso comunque civilmente contro la decisione della Glencore di chiudere la linea zinco, ma non credo davvero che c’entri nulla con la scritta».

Ieri in tarda mattinata la scritta è stata cancellata dagli operai comunali e nel pomeriggio Alberto Pili ha potuto seguire la sua squadra del cuore: «Dopo l’iniziale stupore sono comunque sereno. Non intravedo nulla che possa giustificare quanto accaduto: nessun problema con i cittadini né con gli amministratori».

Avvisato il prefetto

La reazione della Giunta comunale non si è fatta attendere: «Ho immediatamente segnalato al prefetto il grave fatto accaduto la notte scorsa», riferisce il sindaco Pietro Morittu che a nome della sua squadra esprime «totale vicinanza al consigliere» preso di mira.

Solidarietà anche dal partito di maggioranza relativa “Carbonia Avanti”: «Ferma condanna – afferma il capogruppo Giacomo Floris – per questo atto inaccettabile subito dal collega. La violenza non può mai essere una soluzione».

Il Pd del Sulcis Iglesiente bolla il gesto come «atto di vigliaccheria e viltà che non ci intimidisce», scrive il segretario Mauro Esu: «Ad Alberto l’abbraccio della federazione del Pd del territorio».

