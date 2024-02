Minacce al candidato: a giudizio 

«Siete dei fascistelli, io sono una estremista di sinistra, ti mando i miei figli per picchiarti». Nel mirino delle minacce il consigliere comunale di Nuoro, Fabrizio Melis, eletto nelle file della lista civica “Ciriaco Offeddu Sindaco” che per mesi durante la campagna elettorale in vista delle comunali e dopo l’elezione, si è visto minacciato da una cittadina. Minacce arrivate con messaggi sul proprio numero di telefono privato, ma anche per strada dove era stato fermato e apostrofato come nazista. Intimidazioni continue, che secondo l’esposto erano arrivate anche nella notte al citofono di casa.

La vicenda il prossimo 12 marzo approderà davanti al Tribunale di Nuoro, dopo che lo stesso Melis aveva presentato più denunce. A processo, Carla Rita Moi, 70 enne nuorese, che nemmeno dopo la fine delle elezioni e la proclamazione del consigliere aveva smesso di minacciarlo.

Ti faccio picchiare

La Moi dopo le denunce per quelle minacce rimaste impresse anche sul telefonino del consigliere comunale,è stata chiamata a processo attraverso un decreto di giudizio immediato in seguito all’opposizione al decreto penale di condanna. È difesa da Giuseppino Monni. Le sue minacce sarebbero iniziate proprio dal mese di ottobre 2020, quando Melis si era candidato in una delle liste che supportava il candidato sindaco Ciriaco Offeddu. Una campagna elettorale piuttosto aspra, di cui, ora si scopre, fece le spese anche Melis. Il consigliere secondo l’accusa almeno sino all’agosto dell'anno successivo era stato preso di mira da una donna. La Moi, aveva inviato dal proprio cellulare tramite l’app di Whatsapp sul numero privato del consigliere messaggi minacciosi tramite i quali Melis veniva etichettato come fascista e allo stesso futuro consigliere comunale veniv a promessa una spedizione punitiva da parte dei figli della donna.

Notte di paura

Non solo. Carla Rita Moi si sarebbe anche presentata la notte sotto casa del consigliere comunale quando ormai era già in carica ed eletto. Alle quattro del mattino aveva citofonato con insistenza nella sua abitazione per insultarlo. Un fatto inusuale per Melis, che in quella circostanza, allarmato proprio da quell’episodio insolito, si era avvicinato alla finestra con il telefonino ed era riuscito a riprendere tutta la scena attraverso la telecamera del proprio smartphone. Immagini che poi sono state allegate alle denunce che riprenderebbero la donna mentre gli urlava «ti ricordi di me? fascistello siete abituati a fare queste cose, ecco perché hai i pastori tedeschi, nazista».

Una condotta che aveva comunque allarmato l’esponente della lista civica che, rappresentato dall’avvocato Michele Pala, ha deciso di costituirsi parte civile, anche perché in un’alta circostanza era stato fermato per strada mentre si trovava a bordo della propria auto dalla Moi che continuava con le sue frasi minatorie «guarda hai anche la macchina nera, ricordati che non ti libererai di me».

