Minacce ai poliziotti, arrestato 

Prima i pugni alle transenne in piazza Roma, sotto gli occhi di tante persone nel post Sartiglia. Poi gli insulti, le gomitate e gli spintoni ai poliziotti. Infine in Questura le minacce di morte gli agenti. Per Tiziano Porru, 37 anni residente a Oristano, è scattato l’arresto.

La vicenda risale alla notte del 13 febbraio quando in centro storico gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura hanno notato un uomo che sferrava violenti pugni contro le transenne. Alla vista della polizia, Porru ha dato segni di nervosismo, con fare minaccioso ha più volte sputato contro gli agenti. Quando poi è stato invitato a spostarsi in una area meno affollata, ha opposto resistenza colpendo i poliziotti. A quel punto è stato portato in questura e qui ha scatenato il caos: minacce di morte agli agenti e danni alle suppellettili dell’ufficio. Immediatamente i poliziotti hanno immobilizzato il 37enne. Tiziano Porru ha diversi precedenti penali (tentato omicidio, traffico di droga e porto abusivo d’armi), anche a Capodanno era stato denunciato perché trovato in giro per il centro storico con un coltello a serramanico e un paio di forbici. Non solo: nel 2015 era stato condannato per aver colpito a un occhio con un arnese da macellaio un giovane sempre dopo la Sartiglia. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA