Minacce ai genitori: arrestato  

Arrestato per violenza resistenza a pubblico ufficiale e per minacce nei confronti dei genitori: si è conclusa con l’arresto, a Villacidro, la sfuriata di Roberto Orrù, un disoccupato 38enne già finito agli onori delle cronache tre anni fa per aver rubato l’auto di servizio dei barracelli del paese e averne ferito uno a colpi di spranga. Stavolta nel mirino c’erano i genitori: prima li ha minacciati, poi ha spaccato il fanale posteriore destro dell’auto della madre quindi, in casa, ha mandato in frantumi la vetrina di un mobile. All’arrivo dei carabinieri della Stazione di Arbus il disoccupato stava tentando di aggredire il padre, mentre la madre si era frapposta fra i due nel tentativo di proteggere il marito. Orrù ha inveito contro i militari intimando loro di uscire dalla casa, spintonandone uno che cercava di difendere la donna. A quel punto per il 38enne è scattato l’arresto che ieri mattina, in Tribunale a Cagliari, è stato convalidato. (red. prov.)

