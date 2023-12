Minacce ai Cecchettin: «Ora basta» 

Vigonovo. Neppure un mese dall’ondata emotiva che ha travolto l’Italia per l’assassinio di Giulia Cecchettin, e già la polvere malevola degli haters si è sollevata per contrastare, a colpi di insulti e minacce via web, l’empatia per la sorte di papà Gino e a Elena, sorella della studentessa 22enne assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Entrambi si sono rivolti alle forze dell’ordine perché la giustizia individui i responsabili delle frasi ignobili che spuntano quotidianamente dal buio della “rete”. Intanto ieri sera Gino Cecchettin ha accettato l’invito di Fabio Fazio a La 9 per la prima intervista televisiva in studio. Il papà di Giulia, fiocco rosso sulla giacca, ha ripetuto di voler continuare nella battaglia contro il patriarcato e il femminicidio: «L’idea è di fondare una associazione così come mi hanno consigliato, questa è una cosa che sta nei miei piani».

